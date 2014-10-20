20 октября объем торгов американской валютой на Казахстанской фондовой бирже составил $710 млн. А всего с 13 октября было продано более $2 млрд, сообщает LS. Резкое увеличение объема торгов связано со слухами о девальвации – население, пытаясь обезопасить свои сбережения, активно скупает валюту, считает председатель правления АО "Сентрас Секьюритиз" Талгат Камаров. "Сейчас идет негативный информационный фон, ожидания девальвации, подогреваемые слухами. Те, кто хочет захеджироваться или защититься от девальвации, бросились покупать доллары, соответственно, пошли повышенные объемы", – полагает аналитик. При этом он отмечает, что февральская корректировка курса тенге не прошла бесследно для большинства казахстанцев, поэтому логично, что на новой волне слухов о возможном обвале национальной валюты люди пытаются защититься от девальвации и покупают доллар. Невзирая на большие объемы, по мнению эксперта, курс довольно устойчив, не без усилия Нацбанка РК. "Утренняя сессия закрылась на уровне 181,5 тенге. Несмотря на большой объем, курс устоял. Таким образом, регулятор дает понять, что курс непоколебим и адекватен. Вспомните, в августе тоже были слухи, доллар скупался. Но Нацбанку удалось погасить панику", – напоминил Камаров. Вместе с тем аналитик полагает, что ажиотаж спадет через одну-две недели, и уже к новому году часть скупленной валюты будет обратно переведена в тенге. "Думаю, что это протянется неделю-две. Ближе к новому году, когда у людей закончится запас тенге, и все будут сидеть в долларах, придется часть валюты возвращать обратно, если только они не будут потрачены на недвижимость и авто", – прогнозирует Камаров.