Подрядная организация "Орал Алматыинжстрой" объяснила появление знака "изменением погодных условий", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". doroga Сегодня, 20 октября, на пересечении улиц Конкина и Шолохова вернули на место дорожный знак "Стоп". Главный инженер уральского филиала "Орал Алматыинжстрой" Идият ИЛЬЯСОВ рассказал, что, действительно, дорожные знаки во время ремонтных работ убирает, и после ремонта возвращает на прежнее место подрядная организация, которая проводит ремонт. - Мы собирались дальше вести работы по улице Конкина, - рассказал Идият ИЛЬЯСОВ. - Эту дорогу в эксплуатацию мы еще не сдали, строительство еще продолжится. Просто сейчас положили крупнозернистый нижний слой асфальта, мелкозернистый верхний слой еще только будем класть. По его словам, дорожный знак не был поставлен, потому что дорогу открыли временно, вскоре ее должны снова закрыть для дальнейшего ремонта. Однако сегодня с утра знак был установлен на место. Это главный инженер объяснил тем, что пока погода не позволяет вести работы, поэтому они возвратили знак на место. Напомним, вчера, 19 октября, на ул. Конкина произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель "КамАЗа" утверждал, что включил "поворотник", то есть он был уверен, что едет по главной дороге. На момент ДТП знак "Стоп" на дороге отсутствовал, а уже утром 20 октября его установили на прежнем месте. Фото Медета МЕДРЕСОВА