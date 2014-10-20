Необычную акцию среди покупателей провели в уральской компании «Стекло-Сервис», где были выбраны три счастливчика, один из которых в качестве награды получил путевку в Турцию. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» побывала на вручении наград, а также узнала, чем живет известная компания сегодня.
За 17 лет становления компания «Стекло-Сервис» показала себя как надежный партнер и надежный поставщик высококачественных стеклопакетов. Пройдя немалый путь от небольшой мастерской по нарезке стекла до крупного стеклообрабатывающего центра, компания заработала хорошую репутацию среди строительных фирм и различных предприятий, которые не раз обращались за помощью в области герметичного остекления именно в ТОО «Стекло-Сервис».
За долгие годы мы смогли заявить о себе, нам доверяют и к нам идут по различным вопросам, которые касаются как производства стеклопакетов, так и стеклообработки, - говорит региональный менеджер по продажам Сергей ШЕВЦОВ. - И нам есть, что предложить нашим клиентам. Мы изготавливаем высококачественные стеклопакеты с различными функциональными характеристиками: теплоизолирующие, солнцезащитные, звукоизолирующие, противоударные, безопасные. Мы гарантируем качество нашей продукции и поэтому с нами работают лучшие строительные компании, а также к нам с удовольствием приходят горожане, которым наши консультанты помогут подобрать необходимое для них стекло, произведут расчеты, обрезку стекла и многое другое. Но мы хотим, чтобы наши клиенты почувствовали, насколько они нам дороги и важны. Поэтому мы впервые решили провести вот такую акцию и поощрить самых активных покупателей.
Для того чтобы клиенты чувствовали себя не только обычными потребителями, но и немного партнерами в бизнесе, компания «Стекло-Сервис» решила провести среди клиентов поощрительную акцию с энергосберегающим стеклом ClimaGuard Solar в Турцию. Они выбрали трех самых активных покупателей и компания предоставила им подарочные сертификаты. Так, первое место занял ИП «МАШАКАЕВ», именно этот победитель выиграл путевку на теплый берег моря. Вторым победителем стал ИП «ЗЕМЛЯНУШНОВ», который за активное участие в акции получил 8% годовую скидку. И третьим участником акции стало ТОО «Group CENTER», которое в качестве подарка получило 8% скидку на 6 месяцев.
Очень тронут таким подходом к нам - клиентам, - говорит победитель акции Еркин МАШАКАЕВ. - Покупаю стеклопакеты для своего производства практически с первых дней открытия компании «Стекло-Сервис». Доволен и качеством продукции, и сервисом обслуживания. Пришел сегодня не один, а с сыном, чтобы он знал, что в деловых отношениях главное - доверие к партнеру. Спасибо компании за такой приятный подарок. Надеюсь, что останемся добрыми партнерами еще много лет.
Со слов представителей компании «Стекло-Сервис», такие акции теперь станут доброй традицией и будут проводиться регулярно каждый год.
«Стекло-Сервис» выпускает несколько десятков видов стеклопродукции на любой, даже самый изощренный вкус. Поэтому если вам хочется приобрести реально качественную продукцию, то смело можете обратиться именно в «Стекло-Сервис». Здесь на выбор вы можете приобрести как однокамерные, так и двухкамерные стеклопакеты. Об их достоинствах вам обязательно подробно расскажут и покажут на практике, что чего стоит.
Особенный акцент хотелось бы сделать на мультифункциональных стеклопакетах ClimaGuard Solar. Как объяснили сотрудники компании, окна со стеклом ClimaGuard Solar, сочетают в себе солнцезащитные и теплосберегающие свойства, что позволяет одновременно сохранять в помещении прохладу летом и тепло зимой.
Согласитесь, что летом самым естественным является желание найти прохладу, - поясняет менеджер. - Защититься от палящего солнца можно разными способами: зашторить окна, закрыть жалюзи или затонировать стекла. Однако в этом случае мы лишаемся солнечного света. Для охлаждения помещения можно воспользоваться вентилятором или кондиционером. При этом помимо дополнительных сквозняков мы существенно увеличиваем затраты на потребление электроэнергии. Установка стеклопакета со стеклом ClimaGuard Solar позволяет избежать недостатков традиционных способов защиты, то есть вы не просто защитите свой дом от жары и холода, но и создадите в нем прекрасную комфортную атмосферу, независящую от погоды за окном.
Также компания представляет широкий выбор декоративного цветного стекла, которое прекрасно дополнит интерьер вашей квартиры. Так, весьма эффектно будет смотреться цветная вставка в виде «фартука» на вашей кухне, а также декоративного элемента в мебели.
У нас можно приобрести декоративное стекло как рифленое, так и триплекс, - продолжает пояснять Сергей. - Допустим, если у вас маленькие дети. А вам очень хочется внести нотку новизны в интерьер, и вы решили приобрести двери с декоративным стеклом. В этом случае вам прекрасно подойдет стекло триплекс, так как оно очень прочное и при ударе не страшно как обычное остекление.
Если у вас частный дом, и вы задумали обустроить сауну, то именно в компании «Стекло-Сервис» вы можете приобрести двери из каленого стекла. Этот модный тренд прослужит вам долгое время, а также такое стекло совершенно безопасно и очень практично в плане ухода.
Хотел бы обратить внимание на антивандальное стекло, - продолжает менеджер. - Такое двойное стекло снабжено специальной защитной пленкой. Оно сослужит вам службу лучше, чем любые решетки. Согласитесь, решетки на окнах невольно угнетают, держа нас как бы в клетке. Другое дело, если у вас стоит ударопрочное стекло, которое на вид совершенно не отличается от обычного и при этом ваш дом не станет более доступным для воришек и вандалов.
В магазине компании «Стекло-Сервис» любой потенциальный покупатель может получить практически любую информацию, касающуюся нарезки стекла и изготовления стеклопакетов различной сложности. Также здесь вы можете приобрести журнальные столы, трибуны, зеркала, стеклянные полочки и многое другое, что сделает ваш интерьер интересней и богаче.
Фото автора