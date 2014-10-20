Сегодня, 20 октября, 6-летняя Альбина ЕРЕМИНА пошла в подготовительный класс СОШ №21, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vshkoly4 С момента последней встречи корреспондентов "МГ" с семьей, мама девочек Настя очень сильно изменилась психологически и внешне тоже. По словам директора кризисного центра Ганди ШАМКЕЛОВОЙ, одежду для девочки предоставил спонсор - директор ТОО "Стекло-Сервис" Аркадий РУБЦОВ. В кризисном центре семье оказывают психологическую помощь. - Нам тут оказывают помощь, - рассказывает мама девочек Настя ЕРЕМИНА. - Вещи нам предоставили, в школу нам помогли устроиться. Сегодня Альбина идет в 21 школу в нулевой класс. Психолог кризисного центра Нургуль КУАНГАЛИЕВА также отметила, что с момента поступления к ним в центр Настя и дети очень сильно изменились. - Семья поступила к нам в подавленном состоянии, - рассказал Нургуль КУАНГАЛИЕВА. - С ними была проведена коррекционная работа. В данный момент Настя и дети чувствуют себя хорошо. Чувствовалось, что вначале у нее было чувство подавленности, тревожности, страха. Женщина очень боялась, что у нее могут забрать детей. Что касается малышек, отклонений у них нет, они развиты соответственно своему возрасту. Вы сами, наверное, видите разницу, в каком состоянии она пришла и в каком сейчас находится. Также психолог сказала, что Настя очень хорошая мать, просто ей нужна поддержка, которую она может получить в центре. Про своего мужа Репека АБСИМЕТОВА Настя по-прежнему ничего не знает. Напомним, 10 октября примерно в четырех километрах от Первой дачной на берегу Урала была обнаружена семья с тремя малолетними детьми. В палатке, укрытой полиэтиленовой пленкой, жили муж с женой Настя и Репек, а также три их дочери - полуторагодовалая Камилла, 3-летняя Карина и 6-летняя Альбина. В этот же день вечером семья была помещена в областную детскую больницу. Через пять дней мать с тремя детьми перевели в кризисный центр. vshkoly5 vshkoly2 vshkoly3 vshkoly1 vshkoly6 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА