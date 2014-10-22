Акимом Астаны стал экс-госсекретарь Казахстана Адильбек Джаксыбеков, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта www.kff.kz Фото с сайта www.kff.kz "Глава государства представил активу города Астаны нового акима Джаксыбекова", - говорится в микроблоге Акорды в Twitter в среду. Джаксыбеков сменил на этом посту Имангали Тасмагамбетова, который был назначен министром обороны Казахстана. Ранее Джаксыбеков занимал должность государственного секретаря РК - временно исполняющего обязанности Секретаря Совета безопасности РК. Он также был первым акимом Астаны - c декабря 1997 года по июнь 2003 года, министром индустрии и торговли Казахстана, первым заместителем председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" - советником президента, чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, министром обороны Казахстана.  