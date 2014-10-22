 Нурсултан Назарбаев принял отставку Серика Ахметова, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Сегодня состоялась встреча Президента с руководящим составом Министерства обороны республики. Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz "Глава государства сообщил, что в соответствии с поданным заявлением он принял отставку министра обороны Серика Ахметова. Также Президент Казахстана представил руководящему составу ведомства нового министра - Имангали Тасмагамбетова", - сообщает пресс-служба Акорды. Нурсултан Назарбаев отметил, что Министерство обороны является важным звеном в системе государственного управления страны, а также обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования вооружения казахстанской армии и ее оснащения современной военной техникой. Напомним, сегодня 56-летний Серик Ахметов покинул пост главы Минобороны. Свою трудовую деятельность Серик Ахметов начал на Карагандинском металлургическом комбинате. После этого начал подниматься по карьерной лестнице. С 1980 по 1990 годы работал в партийных и комсомольских органах, был первым секретарем Карагандинского обкома комсомола. В середине 90-х занимался предпринимательской деятельностью. В 2001 году Серик Ахметов стал акимом Темиртау Карагандинской области. После чего был назначен первым заместителем акима Астаны. В разные годы был заведующим государственной инспекцией управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента, занимал пост председателя правления Союза предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен", был министром транспорта и коммуникаций, после чего стал заместителем премьер-министра Казахстана. В 2009 году Серик Ахметов вновь занял пост акима, но уже Карагандинской области. Проработав три года в этой должности, он был назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, а в 2012 году он возглавил кабинет министров. В 2014 году Серик Ахметов был назначен на должность министра обороны Казахстана и проработал на этом посту полгода. Отметим, сегодня, 22 октября 2014 года Глава государства провел ряд перестановок, назначив министром обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетова, занимавшего до этого должность акима Астаны. Возглавил столицу Адильбек Джаксыбеков, который до назначения был Государственным секретарем Казахстана.