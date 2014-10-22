Трагедия произошла в селе Сагиз Кызылкугинского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz 23 июля этого года года в выгребной яме уборной был обнаружен полиэтиленовый пакет с новорожденным ребенком. Обнаружила его хозяйка дома. Приехавшие на вызов участковый инспектор полиции и врач извлекли ребенка. Новорожденная девочка была еще жива. Но позже уже в больнице ребенок скончался. Полиция быстро нашла подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя женщина, которая жила по соседству. Именно она и выбросила своего ребенка в туалет. - Приговором Кызылкогинского районного суда жительница село Сагиз МАНСУРОВА признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 97 УК РК - "Убийство матерью своего новорожденного ребенка". Ей назначено наказание в виде ограничение свободы сроком на 4 года, - сказал пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ.