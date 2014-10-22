Как сообщает пресс-служба, внедрение специализации религиоведения в учебную программу вуза для студентов кафедры истории позволит повысить не только качество преподавания в школах указанной дисциплины, но и уровень знаний самих преподавателей, так как религиоведение в учебных заведениях преподается учителями с базовой специальностью «История и философия». Инициатива прокуратуры была поддержана администрацией Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Утемисова. - Презентация специализации религиоведение является еще одной ступенью для открытия в будущем отдельной специальности и факультета, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО.