Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на председателя Уральского городского суда Биржана МАМБЕТОВА. mambetov По словам Биржана МАМБЕТОВА, с начала нынешнего года в производстве Уральского городского суда находилось 644 дела, из которых в настоящее время окончено 588. - С вынесением приговоров было рассмотрено 336 дел, по которым осуждено 397 человек и пять человек оправдано, - рассказал Биржан МАМБЕТОВ. - 155 лицам назначено наказание в виде лишения свободы, 42 человека - условно, 152 - ограничение свободы, еще шестерым назначены общественные работы, семеро оштрафованы, а 33 освобождены от уголовной ответственности  по амнистии либо в связи с деятельным раскаяньем или примирением сторон. По словам председателя суда, с начала нынешнего года в суде рассматривалось 25 дел по преступлениям небольшой тяжести, по которым 5 человек лишены свободы. - Лишение свободы в основном назначается по статье 296 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека", - рассказал Биржан МАМБЕТОВ. - При вынесении приговора судьи учитывают мнение потерпевшей стороны. Таковых дел в нынешнем году было три. Еще два человека по преступлениям небольшой тяжести были лишены свободы. Они убежали из колонии-поселения, совершив преступления по статье 359 УК РК - "Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы". Но в данном случае, другого наказания быть и не могло, поскольку уже отбывая наказание, они нарушили закон. По преступлениям средней тяжести было осуждено 138 человек, из которых к лишению свободы были приговорены 23, а за тяжкие преступления из 234 к заключению в тюрьме были приговорены 127 человек. По коррупционным преступлениям были осуждены 17 человек, из которых восемь человек лишили свободы, троим ограничили свободу, троих осудили условно, еще двое были оштрафованы, а один человек был освобожден от наказания в связи с болезнью.