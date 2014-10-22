ДТП произошло на пересечении ул. Шолохова и ул. Курмангалиева около восьми часов вечера 22 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Audi двигалась по улице Шолохова в сторону "Омеги". По словам водителя Audi, он проезжал перекресток улиц Шолохова и Курмангалиева на зеленый свет светофора, как вдруг спереди со стороны Дома инвалидов резко выскочил Chevrolet. Audi ударила Chevrolet в бок. Удар был такой силы, что автомобиль Chevrolet отбросило на несколько десятков метров, и он врезался в забор ограждения. В Audi кроме водителя были две пассажирки. Обе женщины сильно пострадали. С места ДТП их подобрали проезжающие мимо люди и отвезли в областную больницу. В 19.15 на место ЧП приехала скорая помощь, врачи забрали водителя в облбольницу. К моменту прибытия журналистов "МГ" водителя Chevrolet на месте ДТП не было. С пассажирской стороны сидел мужчина. Он не смог самостоятельно выбраться из авто, врачи оказывали ему помощь на месте. У Audi сильно повреждена передняя часть кузова. Фото Медета МЕДРЕСОВА