Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz По словам начальника регистрационно-экзаменационного отдела УАП ДВД ЗКО Жанболата ЖАНШИНА, вчера, 22 октября было продано пять престижных государственных регистрационных номерных знаков. - Желающие приобрели следующие номерные знаки: 001, 007, 100, и два знака 777, один из которых приобрело физическое лицо, а второе - юридическое, - рассказал начальник РЭО. К слову, это первые обладатели престижных ГРНЗ в Уральске. Напомним, продажа престижных государственных регистрационных номерных знаков стартовала в Казахстане 20 октября. Также в налоговый кодекс были внесены поправки, в которых утверждены ставки государственных регистрационных номерных знаков. Так, за выдачу ГРНЗ цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 - нужно будет выложить 253 724 тенге, а за обозначения: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - 422 256 тенге. К слову, после продажи автомашины за владельцем сохраняется престижный госномер.