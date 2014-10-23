Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с активом Астаны заявил о том, что в 2015 году будет отмечаться 550-летие казахской государственности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Фото с сайта astanainfo.net Фото с сайта astanainfo.net "Керей и Жанибек в 1465 году создали первое ханство, и государственность казахов ведет историю с тех времен. Возможно, оно не было государством в современном понимании этого термина, в нынешних границах, с такой известностью и авторитетом во всем мире. Но это можно сказать и про все другие государства той эпохи. Важно, что тогда была заложена основа, и мы - продолжатели великих дел наших предков. Сегодня наша страна сохраняет традиции многовековой дружбы и мирного соседства со всеми ближними государствами. Эти отношения нам следует всегда беречь", - подчеркнул Назарбаев. Напомним, что Владимир Путин, выступая на X всероссийском молодежном форуме "Селигер-2014", заявил о том, что Назарбаев создал государство на территории, на которой государства никогда не было. "У казахов не было государственности. В этом смысле он (Прим. автора  - Назарбаев) - уникальный человек для постсоветского пространства и для Казахстана тоже", - заявил Путин. К слову, на встрече с активом Астаны Назарбаев представил нового градоначальника - Адильбека Джаксыбекова. Президент Казахстана обозначил приоритетные задачи, которые стоят перед столичными властями. "Следует продолжить работу над тем, чтобы сделать Астану красивой, уютной и удобной. Сейчас главная задача - организация международной выставки EXPO-2017, проведение которой изменит столицу. Появится совершенно новый центр культуры и науки. Возникнут новые площадки для отдыха населения, торговли, проведения научных исследований. Масштабное строительство должно быть завершено в 2016 году", - сказал Глава государства. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в Астане ведется строительство и других важных объектов, среди которых многофункциональный комплекс "Абу-Даби Плаза", ряд новых гостиниц, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, ботанический сад, новый железнодорожный вокзал, скоростная система автобусного транспорта. В завершение встречи Президент Казахстана отметил, что на Астану возлагается особая ответственность, поскольку она является примером развития для остальных городов страны.