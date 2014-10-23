Отставку руководителя из-за коррупции подчиненных законодательно закрепят в Казахстане. Об этом в Сенате Парламента сообщил глава Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта www.kazpravda.kz Фото с сайта www.kazpravda.kz "Сейчас есть положение о прохождении государственной службы. Это касается политических государственных служащих. Эта поправка была приведена в 2013 году, и там сказано о том, если у руководителя, политического госслужащего кто-либо из подчиненных осужден за коррупционное преступление, и если приговор вступил в законную силу, то он должен подать в отставку. Но в случае, если  этот подчиненный был назначен им или по его согласованию. Заявление об отставке подается Главе государства и уже в течение месяца рассматривается Главой государства", - ответил Кайрат Кожамжаров на вопрос журналистов в кулуарах Парламента. Как отметил глава Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, в следующем году на рассмотрение Парламента должен поступить законопроект по противодействию коррупции, в котором будет прописана норма, касающаяся увольнения руководителя в случае, если его подчиненный осужден за коррупционное преступление.