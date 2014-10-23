Прокуроры Атырау не обнаружили в спецприемнике одного арестованного, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру Атырау. Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Как отметили в прокуратуре, во время проверки спецприемника, куда привозят арестованных по решению суда, отсутствовал один из нарушителей. До этого специализированный административный суд принял решение о его аресте на пять суток. - Во время дополнительной проверки выяснилось, что помощники дежурного Центра оперативного управления Атырау получили от арестованного взятку в виде денежных средств в размере 50 тысяч тенге и отпустили его перед зданием суда, - сказал заместитель прокурора города Атырау Владимир МАЛАХОВ. В итоге сотрудники правопорядка сами оказались в роли нарушителей. В отношение двух помощников возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.