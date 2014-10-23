Сегодня, 23 октября, в колледже нефти и газа прошла ярмарка вакансий по техническим специальностям, которую организовал ресурсный центр по работе с молодежью. В поисках работы также пришла и Настя ЕРЕМИНА, которая сейчас с тремя дочками живет в кризисном центре. Представители центра занятости населения пообещали найти Насте работу на неполный рабочий день, так как у нее младшей девочке полтора года, к тому же у нее нет профессии. - Я представляю компанию АО "Алматаинжстрой", - говорит специалист по кадрам Ренат. - У нас идет набор персонала по четырем специальностям. В ярмарке мы участвуем не первый раз и поэтому знаем, что найдем подходящих нам людей. В основном требования обычные, это диплом и, если приходят устраиваться водителем, то наличие водительских прав. В ярмарке приняли участие молодые люди от 20 до 29 лет, так как главной задачей организаторов является трудоустроить квалифицированную молодежь. - Диплом я получила в этом году, - рассказывает Анна БОЙКОВА. - По специальности я проектировщик. Так как опыта работы нет, на работу устроиться пока не удалось. Хотя попытки были как в Уральске, так и в ближайших городах. Рассылала резюме, но не из одной компании так и не перезвонили. Откуда взяться опыту, если никто не берет на работу. В ярмарке вакансии приняли участие представители более 20 крупных предприятий области, которые представили более 200 вакансии технической специальности. Там были представлены вакансии от разнорабочих до начальников технических отделов.