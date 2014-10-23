В Актобе восьмимесячного младенца задушили в колыбели, пишет Актобетаймс. Трагедия произошла в городе Эмба, по улице Толе би. Мать вышла в магазин, оставив малыша под присмотром трех маленьких дочерей. Отец был на работе. Когда женщина вернулась домой, ребенок лежал в колыбельке задушенным.