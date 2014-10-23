Сегодня, 23 октября, в специализированном лечебно-профилактическом учреждении (спецЛПУ) рассказали о ситуации в области по чрезмерному употреблению алкоголя, а также о курительных смесях и других наркотиках, которые только стали появляться в Уральске. Брифинг был приурочен к "Национальному дню отказа от употребления алкоголя", который в Казахстане отмечается 29 октября. По словам начальника отдела управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, в мире от алкоголизма ежегодно умирают около трех миллионов человек. Тем не менее, врачи отмечают снижение количества людей, страдающих этим недугом. - Если в 2000-х годах около 50% казахстанцев употребляли алкоголь, то в последние годы эта цифра снизилась до 33 процентов, - рассказала Гульнара АБДРАХМАНОВА. Как рассказал директор спецЛПУ Ерлан ШУМБАЛОВ, с употреблением алкоголя связано более 200 заболеваний. - В настоящее время в нашей области на учете с алкоголизмом состоят 7074 человек, с наркоманией - 1039 человек и 44 - с токсикоманией, - рассказал Ерлан ШУМБАЛОВ. - По сравнению с прошлым годом есть незначительное уменьшение. Между тем, начальник управления по борьбе с наркобизнесом Андрей ХЛЕВИН рассказал об относительно новых для казахстанцев, но не новых в мире синтетических наркотиках и курительных смесях. Как известно, с прошлого года в мире от употребления таких наркотиков отравились несколько сотен человек. Так вот, по словам Андрея ХЛЕВИНА, сначала синтетические наркотики, так называемые, "Спайсы", "JWH", появились в крупных городах - Астане и Алматы, а совсем недавно стало известно, что теперь они появились и в Уральске. - Проблемы, которые мешают в борьбе с этим злом, - это химическая формула, которая не содержит запрещенных наркотических соединений, доступная цена и возможность приобретения дури, не опасаясь быть привлеченным к ответственности за их приобретение, а также быстрая смена названия и торговцев, а главное - возможность его приобретения в Интернете, - рассказал начальник УБН. - В законодательном порядке указаны до 250 разновидностей "JWH", а сейчас их насчитывается более двух тысяч. Министерством внутренних дел РК с 2015 года внесены изменения и дополнения в сводную таблицу закона о наркотиках и их аналогах, чтобы остановить нарастающий наплыв химических наркотиков в стране. В настоящее время мы осуществляем поиск информации, чтобы срабатывать на опережение.