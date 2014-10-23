Сегодня, 23 октября, в городском суде №2 была допрошена Алина ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
В начале процесса адвокат подсудимой Ярослав РАВДЕЛЬ заявил ходатайство о рассмотрении 12 документов, в их числе банковские выписки, а также переписка на английском с русским переводом. Кроме этого, была приложена характеристика Алины ХАКАЛО от компании «Прагма», в которой работала подсудимая с 2003 по 2009 годы.
- UCАID - это международная программа по развитию малого и среднего бизнеса, которая в Казахстане работает уже давно и проводит много проектов. Работает она при помощи тендеров. В 2009 году я ушла из «Прагмы» и стала оказывать консалтинговые услуги, для этого открыла ИП «Хакало», а позже ТОО «Акела». За время работы в «Прагме» я обрела много клиентов, которые хотели получать консалтинговые услуги на постоянной основе. Доход от этой деятельности был немаленький. При всем этом излишков у меня нет. В 2009 году я узнала, что UCАID собирается разыгрывать крупный тендер на 50 млн долларов. Тогда я решила заняться грантовыми соглашениями и открыть свой бизнес. Как я уже говорила, UCАID пишет объем работ, где описывает цели и то, что бы они хотели видеть на выделенные деньги, - рассказала Алина ХАКАЛО.
Алина ХАКАЛО добавила, что сразу сделала упор на сильные компании и предприятия, так как ее стратегия совпадала с настроением UCАID и фондом «Даму», а ее финансовый интерес был законным.
- Адаптировать программу для Казахстана мне помог UCАID CEED Bulgaria in Kazakhstan. Тогда они хотели выйти на рынок Центральной Азии. В 2008 году начались переговоры, мы встретились с директором Николаем ЯРМОВЫМ
и договорились о сотрудничестве. Кстати, многие свидетели путают UCАID и UCАID CEED Bulgaria in Kazakhstan, это немного разные вещи. CEED выступала аудитором и техническим директором. Однако слабым местом было то, что у ТОО «Акела» не было опыта в заключении грантов. Тогда я начала инвестировать свои собственные средства, которые получила за консалтинговые услуги. Позже я стала работать с американской консалтинговой компанией, и мы вместе готовились к тендеру от UCАID, - пояснила Алина ХАКАЛО.
Позже Алина ХАКАЛО рассказала, что снимала офис рядом с союзом предпринимателей «Атамекен» и тогда же познакомилась с Айнагуль АКАШАЕВОЙ, а также то, что открытие ассоциации «Ару» было идеей АКАШАЕВОЙ.
- Она хотела проводить тренинги для женщин. Кроме этого, Айнагуль АКАШАЕВА привлекала много клиентов, хотя я ее об этом не просила, - продолжила Алина ХАКАЛО. - Предварительные беседы проводила Айнагуль, а я уже рассказывала о самой программе как ее представитель. Как я уже говорила раньше, мы ждали тендера, кризис ТОО «Акела» связан с тем, что мы его не получили, и заявка досталась другой компании. В конце декабря 2013 года большинство предпринимателей стали звонить, конечно, Айнагуль АКАШАВОЙ, так как она назначала встречи и давала личные гарантии. У меня самой был сильный стресс, тогда наши отношения с Айнагуль накалились. Также в конце декабря я написала Валерию ДЖУНУСОВУ электронное письмо, в котором рассказала о сложившейся ситуации. Айнагуль АКАШАЕВА была в бешенстве и просила выгородить ее, кроме этого, она грозилась самоубийством. Также она просила меня, чтобы я не привязывала ее имя к заключению грантов и соглашений, будто она ни при чем. Немалую роль сыграла Калима УТЕШЕВА
, которая тогда выступила ее адвокатом. С ее стороны были просьбы о том, чтобы я полностью выгородила АКАШАЕВУ, лишь после этого я могу рассчитывать на помощь НПП. Кроме того, были угрозы с ее стороны. Она говорила, что она не последний человек в суде, и в СИЗО могут инсценировать мое самоубийство. Мне как человеку, далекому от тюрьмы, стало страшно. Позже я все же пошла на компромисс. В январе 2014 года была встреча с кредиторами. На этой встрече Айнагуль АКАШАЕВА заявила себя жертвой, что стало для меня потрясением. Хочу сказать, что все это время я ни от кого не пряталась, даже тогда, когда на счету ТОО «Акела» были крупные суммы денег. Если бы меня не заключили под арест, я бы смогла выплатить многие суммы потерпевшим, проводя тренинги несколько раз в месяц.
Также подсудимая пояснила, почему UCАID CEED Bulgaria in Kazakhstan не подтвердила совместную деятельность.
- Когда директор UCАID CEED Bulgaria in Kazakhstan Николай ЯРМОВ узнал о проблемах ТОО «Акела», у него был шок. Для него, конечно, было невыгодно, чтобы его партнер нес такой ущерб. Я сама попросила Николая ЯРМОВА о том, чтобы он не подтвердил нашу деятельность. По сути, CEED открестились от меня по моей просьбе, - сказала подсудимая.
Также Алина ХАКАЛО поясняла эпизоды по судебному делу и просила перевести некоторые дела в гражданский порядок, так как не видит уголовного состава.
Судебный процесс продолжается.
