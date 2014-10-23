Родные пятилетнего Тамирлана Сандыбаева опознали в погибшем мальчике, найденном в Актобе, своего сына, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на источник в ДВД Актюбинской области. malshik11111111 По данным источника, тело Тамирлана Сандыбаева без признаков насильственной смерти обнаружили в реке дачники из местного садового общества. Местные жители сразу же вызвали полицию. Полицейскими установлено, что на мальчике та же одежда, что была на нем в день исчезновения. Отец Тамирлана Сандыбаева уже опознал тело сына. Напомним, мальчик пропал 10 октября этого года. Ребенок играл в песочнице возле дома №167 по улице Утемисова. Мама Тамирлана Сандыбаева отлучилась на 15 минут, а когда вернулась, его уже не было. В поисках мальчика участвовали 1500 полицейских, 100 солдат и почти 800 студентов. Его фото были расклеены на рынках, в автобусах, волонтеры раздавали их на трассе водителям. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное по статье "Похищение человека".