В Актобе 17-летняя девушка умерла после того, как в группе "ВКонтакте" "Курицы Актобе" выложили ее фото. Под фото указали, что девушка не только ведет активную интимную жизнь, но и заражает своих партнеров венерическими заболеваниями, сообщает "АктобеТаймс". Фото с сайта vk.com Фото с сайта vk.com По данным издания, 20 октября на странице группы "Курицы Актобе" появилось сообщение: "Каково моей матери понимать, что ее дочери больше нет. Из-за вас умерла моя любимая сестренка, ей было 17 лет. Да накажет вас Аллах за это!". На попытку корреспондента издания связаться с автором молодой человек ответил, что не хочет, чтобы подробности этой истории стали достоянием общественности. Группа "Курицы Актобе" закрытая. Входят в нее только после регистрации. Идея страницы - вывести на чистую воду девушек, которые ведут беспорядочную половую жизнь. Парни выставляют фотографию девушек с предложением: "Проверьте ее!". Желающие высказаться пишут комментарии. По правилам группы "Курицы Актобе", запрещено размещать фото обнаженных девушек и тех, кому нет 16 лет. В группе насчитывается почти 21 700 мужчин из Актобе, Кандыагаша и других городов области. Издание отмечает, что с иском о защите чести и достоинства на создателя страницы "Курицы Актобе" пока никто не обращался.