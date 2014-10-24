Об этом сегодня, 24 октября, на брифинге рассказал прокурор Бурлинского района Куаныш АМРАЛИН. amralin - В сентябре этого года суду переданы пятеро парней, обвиняемых в совершении хулиганских действий на дискотеке, которую организовало ТОО "Радио Аксай" к своему десятилетию, - рассказал Куаныш АМРАЛИН. Напомним, 31 мая в честь 10-летия радио ТОО «Радио-Аксай» организовал Open air. По словам организаторов, на большой скорости через арык «перелетела» автомашина Nissan Primera и заехала в центр танцпола. После чего они вышли из салона и началась массовая драка. Также прокурор Бурлинского района рассказал о девочке, которую не пускают в школу в платке. Тему о шестилетней Билкиз КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ подняли журналисты. Вопрос звучал так: "Не идет ли устав школы наперекор конституции РК ведь каждый имеет право на получение образования". - Сейчас в школе, в которую девочка должна была пойти в первый класс, выбрана единая школьная форма, которая не предусматривает ношение головного убора, - рассказывает Куаныш АМРАЛИН. - Что касается устава и Конституции, то здесь каждый случай рассматривается индивидуально, но вопрос именно с Билкиз уже решен - ей не разрешили носить платок в учебном заведении.