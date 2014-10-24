ДТП произошло около одиннадцати часов на улице Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Mazda ехала по улице Жангир хана в сторону города. На встречную полосу выскочил Volkswagen Vento и произошло лобовое столкновение. От удара Volkswagen отскочил в сторону и врезался в бок проезжающей по своей полосе Daewoo Nexia. - Я ехал в город, Volkswagen выскочил на встречку, куда мне деваться, сбоку машины, сзади машины, - рассказал водитель Mazda. От удара "Венту" развернуло на 90 градусов. На место аварии приехала скорая помощь, которая забрала водителя Volkswagen и пассажира Mazda с различными травмами. Как стало известно, в областную больницу с места ДТП в тяжелом состоянии были доставлены двое. Оба находятся в тяжелом состоянии.- У мужчины 1994 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясение ушиб правого коленного сустава, у второго 1979 г.р. ЗЧМТ, сотрясение, ушибленная рана височной области кости черепа. Сейчас на месте ДТП работают дознаватели.  