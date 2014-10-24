В Уральске запущена линия по производству ячеистого бетона
Новый цех по производству автоклавного ячеистого бетона был запущен сегодня, 24 октября, на базе АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов». Как обещает глава компании, ежегодно будет выпускаться около 25 тысяч кубических метров пеноблоков.
На открытии завода по производству ячеистого бетона присутствовал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, первый заместитель акима области Серик ШАПКЕНОВ, заместитель акима области Марат КАРИМОВ, а также директора крупных строительных компаний, которые ведут строительство крупных проектов, в том числе и по госпрограммам.
К слову, ранее экоблоки для строительства покупали в Актюбинской области, а также в соседних российских областях.
Ячеистый бетон представляет собой искусственный камень с равномерно распределенными ячейками, основным преимуществом которого является хорошие качество. Так, у ячеистого бетона высокие теплоизоляционные, пожаростойкие и шумоизоляционные свойства, а также он считается сейсмостойким и экономически выгодным материалом.
По словам акима ЗКО, в Западно-Казахстанской области строительная индустрия набирает большие обороты, и в первую очередь приветствуется стремление наших бизнесменов уменьшить импорт и увеличить экспорт.
- В Казахстане на сегодня действуют два таких завода, один из них в Астане, второй в Актобе, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Спрос на ячеистый бетон в нашей области большой. Мощность производства в Западно-Казахстанской области будет составлять 25 тысяч кубометров готовой продукции. Этих объемов достаточно, чтобы покрыть потребность области в данном строительном материале на 100 процентов.
Также аким отметил, что, естественно, будет рассматриваться возможность экспорта, так как себестоимость продукции в Уральске, возможно, будет ниже, чем на других рынках, это связано с применением в производстве местных материалов, которые сейчас приобретают у нас и используют у себя российские компании из приграничных регионов.
Председатель правления АО «ЗККСМ» Мухаметжан КЕНЖЕГУЛОВ рассказал, что этот завод за годы своего существования претерпел много изменений.
- С 2007 года мы смогли реализовать три проекта: модернизирован известковый завод, запущен новый завод сухих строительных смесей, а также закуплена и установлена новая прессовая линия по производству силикатного кирпича, - рассказал Мухаметжан КЕНЖЕГУЛОВ. - И вот мы реализуем четвертый наш проект - это цех по производству ячеистого бетона. Данный проект осуществлен в рамках единого экономического союза. Реализация проекта была начата в феврале прошлого года. В его строительстве применен проект и оборудование российской компании «Вектор». Хочется отметить, что спрос на ячеистый бетон в нашей области большой.
Для осуществления данного проекта компанией было инвестировано 350 млн тенге собственных и заемных средств банка второго уровня - АО «Сбербанк России». Предприятие получило поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» по субсидированию кредита в размере 200 млн тенге.
На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы, смонтировано оборудование с участием специалистов поставщиков оборудования. В связи с открытием завода было создано 25 новых рабочих мест.
