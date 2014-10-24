В минувшие выходные администрация ТРЦ «ФОРУМ» в Уральске в честь своего трехлетия устроила посетителям настоящий праздник.
Торговый центр «ФОРУМ» уже давно стал любимым местом для многих уральцев и гостей нашего города. Именно здесь вы можете не только найти практически любые необходимые вам вещи для всей семьи и дома, но также дать возможность хорошо отдохнуть своим детям в детско-развлекательном центре «Космик».
Ежегодно мы проводим различные праздничные акции и дни грандиозных скидок в такие праздники как: Новый год, Наурыз, 8 марта - говорит руководство ТРЦ «ФОРУМ». - Но самым особенным для всех нас является День Рождения, то есть день открытия нашего торгового центра «ФОРУМ». Официально этим днем считается 15 октября.К данному событию мы готовились за месяц. Уже тогда была объявлена лотерея, в которой мог принять участие любой участник, который приобрел в нашем центре товар на 5 тысяч тенге и более. Хочется сказать огромное спасибо за участие каждому нашему посетителю, а также за то, что они приходят к нам, а значит, им нравится совершать покупки именно в ТРЦ "ФОРУМ".
В субботний вечер всех посетителей торгового центра «ФОРУМ» встречали прекрасной живой музыкой, в исполнении филармонического квартета. Красоту исполнения оценили и те, кто проходил просто мимо по улице и решил зайти «на огонек».
- Я, если честно, просто услышал хорошую музыку и решил зайти и посмотреть, что происходит здесь в «ФОРУМе», - признается один из посетителей Айдар. - Я и не ожидал, что попаду на праздник. От всей души желаю «ФОРУМу» процветания и успехов в бизнесе.
Но самое интересное было приготовлено для посетителей на втором этаже. Уже с 16 часов здесь также для всех посетителей звучала живая музыка волшебного саксофона. Потихоньку собирались все те, кому хотелось поучаствовать в празднике, а также в праздничной лотерее, в которой разыгрывались довольно серьезные призы.Три из которых были подарочными сертификатами на сумму 50 тысяч тенге.
Поддержать свой любимый торговый центр решили и предприниматели, чьи бутики находятся в ТРЦ «ФОРУМ». Так, практически во всех бутиках покупателей ожидал шквал скидок от 10 до 70%.
- Мы очень любим свой «ФОРУМ», - говорят предпринимательницы Любовь НОСКОВА и Светлана ЛОГАШКИНА. - Мы открылись здесь с самого основания ТРЦ "ФОРУМ" и ничуть не жалеем. Специально в этот день для своих покупателей у нас действуют скидки. У нас качественный товар для женщин разного возраста. Уже есть свои постоянные клиенты, будем рады новым покупателям. От себя лично хотим поздравить «ФОРУМ» с Днем Рождения и пожелать дальнейшего роста и процветания.
А между тем, в холле после различных небольших викторин началась игра по-крупному. Началась долгожданная праздничная лотерея, в которой активно принимали участие все - от мала до велика. Каждый победитель дарил не только счастливую улыбку, но и небольшой танец.
- Я очень люблю «ФОРУМ», - говорит одна из победительниц Альфия. - Прихожу сюда практически каждый день в обеденное время. Меня очень устраивает, что здесь в одном месте я могу купить и вечернее платье, и прическу сделать. Да и самое главное, что товар здесь качественный, а обслуживание всегда выше всяких похвал. Удачи вам, ребята!
Но самыми крупными призами были три сертификата на сумму в 50 тысяч тенге, которые получили три счастливчика. Именно на эту сумму они могут приобрести любой товар или услуги в течение двух дней.
Если в субботний вечер ТРЦ «ФОРУМ» ждал к себе в гости взрослых покупателей, то в воскресенье было приготовлено отдельное торжество для самых маленьких посетителей, которые также приготовили в подарок любимому центру свои рисунки.
- Где-то за месяц до нашего Дня Рождения мы решили провести конкурс рисунков, - говорит руководство ТРЦ «ФОРУМ». - Каждый ребенок, который умеет рисовать, должен был нарисовать наш торговый центр таким, каким его видит сам. Все рисунки были выставлены на нашей страничке на сайте "Вконтакте", где можно было проголосовать за понравившуюся работу. В итоге в конкурсе приняли участие 42 участника, самому маленькому было 4 года.
Для малышей также была приготовлена сказочная программа, где "Чудо-тыковка" пригасила к себе своих сказочных друзей. Поиграть с ребятней пришли и веселые кикиморы, и рыцарь Айвенго, Красная Шапочка, Веселая Лошадка, Клоун и другие веселые персонажи.
Но самым, наверное, завораживающим действием был необычный номер иллюзионистов.
- Это просто суперское представление, - говорит 12-летняя Сания. - Мне уже много лет, но такого я еще не видела. Спасибо «ФОРУМу» и с Днем Рождения.
И вот наступил кульминационный момент, когда настало время назвать имена тех детей, чьи рисунки набрали наибольшее количество лайков. Как оказалось, таких юных художниц оказалось четыри, но самое большее количество лайков - 416 набрала Екатерина Ким.
- Я учусь в художественной школе №1 первый год, - говорит девочка. – И, если признаться, это моя первая выставка и победа. Я не ожидала, что мне так повезет. Ведь участвовали даже те, кто учится рисовать уже несколько лет. Спасибо за оценку всем тем, кто меня поддержал, а также хочу пожелать «ФОРУМу» быть сильным, смелым и успешным.
Ну, и какой же День Рождения может пройти без сладкого угощения. Специально для своих маленьких друзей ТРЦ «ФОРУМ» устроил настоящий пир с тортом и прочими сладостями. Также в данной акции приняла участие торговая компания «Нико-Ник» с торговой маркой "Фруто НЯНЯ", которая предоставила для детей натуральные соки без консервантов и красителей.
- Хочу сказать от себя и от своего сынишки Артема огромное спасибо за все, что вы делаете для нас и за то, что вы у нас есть. Мы любим вас и постараемся приходить к вам в гости как можно чаще, - сказала одна из мам Наталья.