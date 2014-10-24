Семья уверена, что мальчика где-то насильно удерживали и морили голодом, а в реку выбросили лишь пару дней назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Его, видимо, перевязали. На теле прямо явные следы то ли от веревок, то ли от скотча. Его кто-то специально убил, - уверен отец Тамирлана Нурлыбай БОРТАЕВ.- И потом я не согласен с полицией. Если бы мальчик больше 10 дней пролежал в воде, мы бы вообще не смогли его опознать. Он бы весь распух. Напомним, малыша нашли на 14 сутки после пропажи. Тело ребенка обнаружил 45-летний мужчина, который собирал грибы в районе реки Каргала возле ипподрома. Увидев мальчика, он тут же сообщил в полицию. - В результате предварительного осмотра судебно-медицинского эксперта было установлено, что никаких следов насилия на теле ребенка нет, ребенок был в той же одежде, в которой пропал, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области.