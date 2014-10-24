Сегодня, 24 октября, в драматическом театре им. Островского прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников системы социальной защиты, также известный под названием День социального работника. socrabotnik1 К слову, День социального работника является одним из самых молодых профессиональных праздников, который был учрежден в 2011 году. На сегодняшний день в городском отделе занятости и социальных программ  работает 356 социальных работников. Именно эти люди ежедневно помогают людям с ограниченными возможностями в различных жизненных ситуациях. - Социальный работник - это нелегкая и очень благородная профессия, - говорит заведующая отделением  детей с ограниченными возможностями ГУ «Отделение социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» Жанылсын КИСМЕТОВА. - Наше отделение занимается социальной помощью на дому детям. Сейчас такую помощь получают 160 детей в возрасте от полутора до восемнадцати лет. Социальные работники обучают детей с ограниченными возможностями навыкам самообслуживания, учат элементарным вещам, чтобы в дальнейшем они смогли обслуживать себя самостоятельно. Именно социальный работник должен подать руку помощи тому человеку, который в этом нуждается. Они не просто выполняют свои обязанности, они дарят свою доброту и милосердие, а также вселяют надежду на будущее. Я почти тридцать лет проработала в школе и уже десять лет работаю здесь в отделении социальной защиты. К нам приходят такие же детки, только с особыми нуждами. Я знаю насколько им важна работа наших соцработников, как они ждут их прихода. А вместе с детьми наших работников ждут и их родители. Я много лет проработала в этой сфере и ничуть не жалею о своем выборе. Хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником и пожелать всех благ. За хорошую работу и добросовестный труд от администрации города благодарственные письма получили 10 социальных работников, а также благодарственные письма и памятные подарки получили ветераны. socrabotnik2 socrabotnik3