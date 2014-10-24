Азиатские паралимпийские игры в Инчхоне завершились для Казахстана очень успешно. На Паралимпийских играх казахстанские спортсмены показали свой лучший результат в истории, сообщают Vesti.kz. Фото с сайта vesti.kz Фото с сайта vesti.kz По итогам Азиатских паралимпийских игр казахстанская команда завоевала 24 медали и заняла одиннадцатое место. Как отмечается, из 24 медалей на счету казахстанцев семь золотых, шесть серебряных и одиннадцать бронзовых наград. Наибольшее число медалей получили пловцы. На их счету 20 медалей. Чемпионами игр в плавании стали Зульфия, Габидуллина, Дмитрий Ли, трижды на высшую ступеньку пьедестала поднимался Ануар Ахметов. Еще две золотые медали принесла эстафетная команда. Наибольшее число медалей получили китайские спортсмены, завоевавшие 317 медалей, из которых 174 золотые. На втором месте оказалась Южная Корея, а замкнули тройку лидеров японцы. Подробнее читайте здесь. Ранее в СМИ сообщалось, что казахстанские спортсмены планируют завоевать более 20 медалей на Азиатских паралимпийских играх. Казахстан на данных соревнованиях представили 84 спортсмена, которые выступили в девяти видах спорта - стрельба из лука, легкая атлетика, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, волейбол сидя, дзюдо, пауэрлифтинг и танцы на колясках. Отметим, что 11-е Азиатские паралимпийские игры проходили в Инчхоне с 18 по 24 октября.