Проститься с малышом пришли десятки горожан, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». tamerlan2 Эта трагедия тронула не только близких и родных, но и совершенно незнакомых для семьи людей. Жители Актобе как, впрочем, и все казахстанцы, которые все это время следили за поисками малыша, надеются, что полиция все-таки докопается до истины. Родные малыша уверены, что Тамирлана убили. В полиции пока рассматривают версию о несчастном случае, но уголовное дело по статье «Похищение человека» еще не закрыто. Точная причина смерти 5-летнего ребенка будет известна после результатов вскрытия. Между тем, в воскресенье десятки актюбинцев собираются в парке им. Первого Президента, чтобы выпустить воздушные шары в память о маленьком Тамирлане. Напомним, малыша нашли на 14 сутки после пропажи. Тело ребенка обнаружил 45-летний мужчина, который собирал грибы в районе реки Каргала возле ипподрома. Увидев тело ребенка, он тут же сообщил в полицию.  