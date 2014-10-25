Сегодня, 25 октября, в п. Переметное отмечали день Зеленовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pobeditel В честь праздника автомобиль "Рено" был обещан победителю состязания "Байга". Для участия в этом конкурсе съехались наездники не только из ЗКО, но и из Актобе и Актау. По условиям, участники должны были пройти 10 кругов. К слову, такой подарок был обещан акимом Зеленовского района ДЖАКУПОВЫМ. В забеге приняли участие более 10 наездников. Первым к финишу пришла лошадь по кличке Маша. Ее хозяин - владелец крестьянского хозяйства "Кубеев" п. Забродино Зеленовского района. Он рассказал, что приобрел ее совсем недавно, всего 2 месяца назад. - До этого в подобных соревнованиях моя лошадь не участвовала. Наездником был мой рабочий, - сказал Жаслан КУБЕЕВ. К слову, второе и третье места также достались зеленовцам. Они получили в подарок по телевизору. Помимо байги в поле была организована выставка племенных животных. Где были представлены верблюды, коровы и овцы разных пород и мастей. Больше всех желающих посмотреть собралось возле участков, где были организованы зрелищные соревнования. В конкурсе "Түйе палуан" первое место занял житель Бурлинского района. В подарок он получил верблюда. Также на праздник прибыла делегация из России. - Мы приехали из соседнего Ташлинского района Оренбургской области. Очень благодарны за приглашение. Мы поздравляем всех жителей района с этим праздником. Пусть район успешно развивается, растет благополучие населения, - пожелал зеленовцам и.о. начальника управления сельского хозяйства Ташлинского района Андрей ТЕРТИЧНЫЙ. Организаторы в этот день отметили сельскохозяйственных работников. Самые лучшие механизаторы, хлеборобы и водители района были награждены ценными призами. - Несмотря на такую погоду (на улице минусовая температура и сильный ветер - прим. автора), мы отмечаем этот праздник. Спасибо организаторам, так как они уделили внимание нашим механизаторам, хлеборобам, водителям - им были вручены призы, - сказал аким Зеленовского района Карим ДЖАКУПОВ. По словам ДЖАКУПОВА, такие мероприятия делаются для привлечения молодежи в село. В честь праздника за поселком были расположены юрты, где принимали гостей, а также любой желающий мог поесть шашлыка всего за 500 тенге и угоститься горячим чаем. Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА