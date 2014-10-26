Депутатов выбирают по двум избирательным округам: №3 (район пединститута, СОШ №№1, 38, 43) и №7 (район СОШ №№17, 19, КазИИТУ) вместо выбывших депутатов -Марса САТЫБАЛДИЕВА, который был назначен заместителем акима Уральска, и Рината НУРУШЕВА - экс-директора АО "Жайыктеплоэнерго", который 29 мая нынешнего года был осужден за присвоение и растрату чужого вверенного имущества. По двум избирательным округам были открыты 9 избирательных участков. - Мы открылись ровно в 7 утра, а члены комиссии были на месте уже с шести часов, - рассказала председатель комиссии по избирательному участку №443, который расположен в школе №38, Гульдана МУХТАРОВА. - Активность проявляют, конечно, пожилые люди и люди среднего возраста, которые приводят на выборы своих домочадцев - детей, снох. Ну, в общем, явка неплохая. Кстати, активность пожилых людей отметили и в избирательном участке №457, который расположился в СОШ №17. - Если здесь в Уральске бываю, и если приглашают, то всегда хожу голосовать, - говорит одна из избирательниц. - Никого из кандидатов не знаю, просто проголосовала. Мы же с ними (депутатами - прим.автора) не сталкиваемся, по нашим квартирам не ходят. Мы же пенсионеры, сами ничего не просим. Пусть работают на здоровье. Гораздо интереснее дела обстояли на избирательном участке №440. Именно там наш фотограф запечатлел момент, как одна из избирательниц длительное время не могла опустить в урну целую пачку бюллетеней. Они просто-напросто не помещались в отверстие урны. - Работу нашего предыдущего депутата Марса САТЫБАЛДИЕВА можно отметить как очень активную, - рассказала та самая избирательница Альфия ЖАКСЫГАЛИЕВА, которая к тому же представилась сотрудницей ЗКГУ им.Утемисова. - Когда выбирали его(Марса САТЫБАЛДИЕВА - прим. автора), я работала психологом. Он постоянно уделял и продолжает уделять внимание молодежи города, и это несмотря на то, что сейчас занимает должность замакима города. От этого человека (за которого проголосовала сегодня - прим. автора) я жду многого. В нашем округе проживает в основном молодежь, которой сейчас не хватает спортивных площадок, футбольных полей, супермаркетов. Корреспонденты "МГ" показали фотографию с пачкой бюллетеней в одной руке председателю избирательного участка Болату КУЛЬБАБАЕВУ, однако тот не смог объяснить, каким образом в руки одного избирателя попали около 20 бюллетеней. - Почему она так делает, я не знаю, - сказал председатель комиссии. - А по доверенности она может получить бюллетень, скажем, за студентов, которые уехали, и проголосовать за них? - спрашиваем мы. - Нет, не может, - ответил он. - Может, просто ошибка произошла. К слову, на два места были зарегистрированы 6 кандидатов, по три на каждом избирательном округе. Так, по избирательному округу №3 два самовыдвиженца -КЕНЖИН Нурлан Биржанович, оператор компании "Беккер Хагиссон", и БУКИН Вячеслав Михайлович, ИП "Джубатыров", и один выдвиженец от партии "Нур Отан" РУБЦОВ Аркадий Анатольевич, директор ТОО "Стеклосервис". По избирательному округу №7 также один выдвиженец от партии "Нур Отан" - СЕРТЕКОВ Нуржан Орынгалиевич, директор музколледжа им. Курмангазы, и два самовыдвиженца - преподаватель агроколледжа ДАВЛЕТЬЯРОВ Нуржан Амангельдиевич и БЕГАЛИЕВ Руслан Маратович - заявлен как безработный. Избирательные участки закроются сегодня в 20.00 по местному времени. Окончательные итоги довыборов обещают огласить завтра утром 27 октября.