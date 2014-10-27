В Атырауской области во время проведения рейда задержали браконьера с незаконным уловом рыбы весом 50 килограммов. Задержанный оказался сотрудником Махамбетской рыбной инспекции, пишет "Ак Жайык". Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com 7 октября сотрудниками областной природоохранной прокуратуры, оперативниками ДВД и Урало-Каспийской инспекцией рыбного хозяйства был проведен совместный рейд по выявления и задержанию браконьеров. Итогом совместной работы трех ведомств стало задержание сотрудника Махамбетской рыбной инспекции. При досмотре его автомобиля, в котором вместе с рыбинспектором находился водитель, проверяющие нашли 3 мешка, содержащие рыбу осетровых пород, общим весом 50 килограммов. По факту задержания возбуждено уголовное дело по двум статьям (ст. 290 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных" и ст. 308 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий"). Ведутся следственные мероприятия.