Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на городскую избирательную комиссию.



По словам председателя горизбиркома Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, по избирательному округу №3 насчитывалось 9534 избирателя, из которых на голосование пришли 6514 человек.

- За БУКИНА Вячеслава Михайловича проголосовали 678 человек или 10,4%, а за РУБЦОВА Аркадия Анатольевича - 5730 человек или 88%, число недействительных бюллетеней 106 или 1,6%. По избирательному округу №7 из 9653 избирателей в выборах приняли участие 5379 человек. За БЕГАЛИЕВА Руслана Маратовича проголосовали 551 человек или 10,2% от общего числа голосов, за СЕРТЕКОВА Нуржана Орынгалиевича было отдано 4759 голосов или 88,4%, 69 бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, депутатов выбирали по двум избирательным округам №3 (район Пединститута, СОШ №1) и №7 (район СОШ №17, 19) вместо выбывших депутатов - Марса САТЫБАЛДИЕВА, который был назначен заместителем акима Уральска, и Рината НУРУШЕВА, который 29 мая нынешнего года был осужден за присвоение и растрату чужого вверенного имущества. Изначально были зарегистрированы 6 кандидатов, по три кандидата на место. По избирательному округу №3 три кандидата, два самовыдвиженца - КЕНЖИН Нурлан Биржанович, оператор компании "Беккер Хагиссон", и БУКИН Вячеслав Михайлович, ИП "Джубатыров", и один выдвиженец от партии "Нур Отан" РУБЦОВ Аркадий Анатольевич, директор ТОО "Стекло Сервис". По избирательному округу №7 также один выдвиженец от партии "Нур Отан" - СЕРТЕКОВ Нуржан Орынгалиевич, директор музколледжа им. Курмангазы, и два самовыдвиженца - преподаватель агроколледжа ДАВЛЕТЬЯРОВ Нуржан Амангельдиевич и БЕГАЛИЕВ Руслан Маратович - заявлен как безработный. Однако буквально перед выборами свои кандидатуры сняли самовыдвиженцы - КЕНЖИН и ДАВЛЕТЬЯРОВ.