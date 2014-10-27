Экономист: В ближайшее время девальвации казахстанской валюты не будет
Экономист Петр Своик рассказал, по каким причинам в Казахстане не стоит ожидать новой девальвации в ближайшем будущем. Сейчас наступил тот редкий случай, когда я солидарен с товарищем Келимбетовым: в ближайшее время девальвации казахстанской валюты не будет, заявил Петр Своик в своей статье в газете "Мегаполис".
Скачки курса тенге связаны с двумя параметрами: первый – это курс рубля, второй – платёжный баланс. Но параметры эти не равнозначны, поясняет аналитик.
Курс рубля – это такой психологически-подражательный параметр. Если мы построим график соотношения тенге к доллару с 1998 года и по настоящее время, то обнаружим, что он практически полностью повторяет аналогичный график российского рубля к американской валюте. Так в 1998 году в августе произошёл знаменитый российский дефолт, когда рубль существенно упал по отношению к доллару, а наш тенге в апреле 1999 года был отпущен как бы в свободное плавание, но на самом деле повторил всё то, что на полгода раньше произошло с рублём.
Далее, вплоть до 2009 года, тенге повторял все скачки рубля по отношению к доллару, и в 2009 году девальвация стала не чем иным, как способом догнать российский рубль. Девальвация этого года – то же самое. Но это всё же не жёсткая детерминированная экономикой привязка, сколько подражательно-психологическая. И сейчас вовсе не обязательно казахстанскому Нацбанку повторять российский тренд обесценивания нацвалюты. Более того, я уверен, что наше правительство всеми силами будет стараться этого не делать, считает специалист.
Вопрос не в том, когда будет девальвация… Вопрос в том, что делать дальше? Если не менять ничего по существу в экономике, то девальвация будет, пусть не в ноябре или декабре – а в феврале, марте. Или когда там придёт в голову правительству? А потом, через непродолжительный период времени, придётся проводить ещё одну девальвацию... И так – постоянно. Потому что стоит понимать: понижение курса работает только на период совершения внешнеэкономических сделок, которые начинались при одном курсе, а заканчиваются при другом.
То есть через 3–6 месяцев после девальвации никакого эффекта уже нет. Даже девальвации 2009 года хватило ровно на полгода, а то, что держать курс удалось аж до 2014-го – следствие роста цен на сырьё, которые, к счастью, для нас стали восстанавливаться после кризиса 2008-го года и росли аж до начала 2011-го. Причём последние два с лишним года до очередной корректировки курса золотовалютные резервы страны уменьшались.
Девальвации же 2014 года на фоне падающих цен на нефть хватило ровно до мая. То есть сейчас положительный эффект от последней девальвации уже закончился. А что в остатке? Цены выросли, платежи по долларовым кредитам – тоже. Часть доходов по депозитам населения и часть пенсионных сбережений – испарились. И самое досадное, что рано или поздно эту неприятную для населения процедуру в условиях казахстанской сырьевой экономики на вывоз придётся вновь повторить. Если, конечно, не изменить кардинально всю модель экономики страны, отмечает эксперт.
