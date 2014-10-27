В Алматы военнослужащий покончил жизнь самоубийством, об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана. Суицид в армии произошел 25 октября в воинской части №5571. Иллюстративное фото с сайта istorya.pro Иллюстративное фото с сайта istorya.pro По информации Нацгвардии, до окончания срочной службы рядового Найзабекова, совершившего суицид в армии, оставалось не более двух месяцев. "Когда его обнаружили, военнослужащий был в бессознательном состоянии, но пульс прослеживался. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако спасти рядового не удалось", - рассказали в пресс-службе. Через 50 минут военнослужащий Найзабеков, не приходя в сознание, скончался. При умершем солдате предсмертной записки не было. "По предварительному расследованию, причин совершения суицида в армии, которые были бы связаны с условиями прохождения воинской службы, не обнаружено", - добавили в ведомстве. Сейчас проводятся доследственные мероприятия по выяснению обстоятельств и причин происшествия. Военнослужащий был призван на воинскую службу из Мангистауской области. Вместе с тем, главное командование Национальной гвардии Казахстана выражает соболезнование родным и близким военнослужащего, совершившего суицид в армии.