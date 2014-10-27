Директор Погранслужбы Казахстана Нурлан Джуламанов задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ Казахстана. "27 октября подразделением собственной безопасности КНБ Республики Казахстан в рамках проводимой проверки фактов злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц Пограничной службы КНБ РК возбуждено уголовное дело", - сообщили в КНБ, отметив, по делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Надзор по делу директора Погранслужбы Казахстана осуществляется Главной военной прокуратурой РК. Напомним, что директор Погранслужбы Казахстана Нурлан Джуламанов занимает данный пост с января 2013 года. В разные годы он был начальником управления войск Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РК, начальником Высшего пограничного командного училища ВС РК, заместителем начальника Генерального штаба - начальником управления боевой подготовки Генерального штаба ВС РК, главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК, заместителем председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны. Также работал заместителем министра обороны.