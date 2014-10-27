В начале октября в школе затеяли капитальный ремонт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Школьников расселили в сельском доме культуры с дырявой крышей. Каждый раз, когда идет дождь, ребятам приходится буквально мокнуть за партами. В классах стоит невыносимая сырость. А во время ливня занятия и вовсе срываются и ребят отправляют по домам. Ученики 11-ых классов сидят в двухкомнатном частном доме, в котором до этого жил сельский аким. В таких жутких условиях старшеклассники готовятся к сдаче будущего ЕНТ. Но чиновников это никак не смущает. Напротив, они даже рады, что в школе начался ремонт. Говорят, они ждали этого больше 30 лет, с тех пор как построили школу в Курылысе. К слову, на ремонт выделено 87 миллионов тенге. И несмотря на то, что еще не сделано даже половины всех работ, строители уверены, что они уложатся в срок и 1 ноября закончат все работы. Полон оптимизма и аким Иргизского района. - Это же лишь временные неудобства, - комментирует ситуацию аким Иргизского района Мирхан ДУАНБЕКОВ. - Скоро ремонт закончится. И вторую четверть ребята начнут в отремонтированной школе. Надо просто набраться терпения.