ЧП произошло около шести часов вечера 27 октября в районе 22 школы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtppeshehod1 Как рассказали школьники, молодую девушку, которая проходит практику в СОШ №22 учителем истории, сбил на пешеходном переходе автомобиль "ВАЗ-2106". - Я подъехал к пешеходному переходу, только переехал лежачего полицейского, и вдруг девушка выскочила на зебру, - рассказал водитель "ВАЗ-2106". - Она по этой зебре бежала. А я ехал по средней полосе, и получилось так, что из-за крайней машины я ее не увидел. Я стал давить по тормозам, но так как она бежала, я ее зацепил углом машины. Приехавшая скорая помощь забрала пострадавшую в больницу. Брат пострадавшей рассказал, что его сестра Асель проходила в 22 школе практику, в данный момент она является студенткой педколледжа. Из-за произошедшего на мосту и на улице Гагарина образовалась огромная пробка, сотрудникам УАП ДВД ЗКО пришлось вручную регулировать движение. dtppeshehod2 dtppeshehod3 Фото Медета МЕДРЕСОВА