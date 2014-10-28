У предприятий, незаконно поставлявших мясо в Россию, отозвали лицензии, сообщает ИА Новости-Казахстан.   Иллюстративное фото с сайта moskva.meatinfo.ru Иллюстративное фото с сайта moskva.meatinfo.ru Россельхознадзор удовлетворен решением Казахстана отозвать разрешения на импорт у компаний, которые ввозят в Россию запрещенное европейское мясо под видом транзитных поставок, сообщил ТАСС руководитель ведомства Сергей Данкверт по итогам переговоров с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Гульнарой Исаевой. - Замминистра проинформировала, что Казахстан отозвал разрешения у компаний, которые фигурировали в делах с незаконными поставками мяса, - сказал он. - По информации коллег из Казахстана, импортеры направили в Россию еще 50 фур с европейским мясом в дополнение к 7,5 тысяч тонн, незаконно ввезенным ранее по казахским транзитным документам. На начальном этапе мы удовлетворены этим решением, но вызывает вопросы система выдачи разрешений в Казахстане: две компании с холодильниками 20 и 80 кв. метров имели разрешение на ввоз 40 тысяч тонн мяса. Ранее 27 октября Россельхознадзор запретил поставки мяса с двух предприятий Казахстана - ТОО «Акжайыкплем» и ТОО «Kazintersauda». Российская ветеринарная служба запретила поставки с этих предприятий, поскольку уральские предприятия не допустили специалистов Россельхознадзора на свои объекты, которые приехали в Уральск 21 октября для расследования канала контрабанды через территорию республики. Казахстан в рамках Таможенного союза страна вправе завозить сырье для своих собственных нужд, а поставлять другим членам союза может только переработанную продукцию. Однако инспекторы Россельхознадзора в октябре 2014 года выявили канал поставок в Россию свинины по казахстанским транзитным документам. Грузы следовали из Европы, но были промаркированы как бразильская продукция. Фуры с продукцией пересекали российскую границу, при этом до Казахстана не доходили, пояснил глава службы. Россельхознадзор намерен сосредоточится на поиске конечного пункта назначения для незаконно поставленного сырья, заключил Данкверт.