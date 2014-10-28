27 октября в городском суде №2 под председательством судьи Найли ДЖУНУСОВОЙ продолжился допрос Алины ХАКАЛО, обвиняемой в мошенничестве особо крупных размерах, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Судебный процесс начался с эпизодов, которые рассказала подсудимая. По эпизодам, связанным с АО "Конденсат Холдинг LTD", ТОО "Сауда Инвест", КХ "Кайман", Алина ХАКАЛО признала кредиторскую задолженность.
Эпизод, связанный с Айнагуль АКАШАЕВОЙ, выявил много подробностей.
- Как я уже говорила, офис ТОО "Акела" и офис АКАШАЕВОЙ были рядом. Хочу сказать, что такого понятия как "кабинет АКАШАЕВОЙ" не существует, так как за офисы оплату производило ТОО "Акела", то есть они принадлежали мне. Айнагуль АКАШАЕВА пользовалась офисом исключительно по моей доброте, - рассказала Алина ХАКАЛО. - Конечно, у меня были дубликаты от всех офисов, и ключ от сейфа был только у меня. С Айнагуль у нас постепенно сложились дружеские отношения, и союз "Атамекен" был в числе первых, кому я предложила участие в грантах. По её рекомендации в 2011 году со мной начали работать предприниматель АЙТИМОВ, АО "УральскАгроРемМаш" и ТОО "Родник". В 2012 году ее активность начала увеличиваться, и она познакомила меня с бывшим ректором ЗКАТУ им. Жангир-хана Казыбаем БОЗЫМОВЫМ. Также участие принимал Анис ИСТЕЛЮЕВ, однако не так активно, как Айнагуль АКАШАЕВА. Думаю, что на первом этапе АКАШАЕВА была заинтересована в помощи предпринимателям, но в 2012 году у нее уже сложился личный интерес.
Также, по словам обвиняемой, она заказывала маркетинговые исследования Айнагуль АКАШАЕВОЙ.
- Я пыталась заказать маркетинговые исследования на сумму 600 тысяч тенге. Я просила предоставить доклад и резолюцию по исследованию. То, что она предоставила, не устроило меня, и я предъявила ей претензии, она согласилась со мной и на этом все закончилось. В ноябре 2010 года она обратилась ко мне с просьбой о займе 1 млн тенге. Мне ее элементарно было жалко, так как она что-то пыталась сделать в "Атамекене", но оплаты не было. Я заняла ей 625 тысяч тенге. Позже заплатила за ее работу 400 тысяч тенге. После нового года она ничего мне не вернула, но я ей не высказала претензии. Потом она стала просить более крупные суммы. Договоры мы не заключали, так как были подругами. В апреле 2010 года я заказала ей работу по обзору программ малого и среднего бизнеса в Казахстане. Я просила ее выполнить исследование на объем не менее 130 страниц. Результат так и не получила, она говорила, что не знает, с чего начать, я показывала ей техническое задание. Но в итоге ничего не получила. В августе 2011 года по ее просьбе я скинула ей на карту 300 тысяч тенге. Позже в феврале 2012 года у нее появились мысли о переезде в Астану, также она говорила о покупке квартиры. Я заняла ей около 2 млн тенге. Она говорила о престижном жилом комплексе и в октябре 2012 года попросила задаток в 5 млн тенге. О формировании договора услуг займа не было речи. В тот момент я полагала, что ничем не рискую. В сентябре того же года она попросила у меня 2 млн тенге, я выслала ей 1 млн 800 тысяч тенге. Стоимость квартиры составляла 20 млн тенге. Айнагуль АКАШАЕВА просила выслать ей еще 13 млн тенге, я выслала ей 2,5 млн тенге и потом еще 5 млн тенге. Квартира была оформлена на маму Айнагуль АКАШАЕВОЙ. Я считала, что ничем не рискую, так как в случае форс-мажора она обещала продать квартиру, - сказала подсудимая.
Кроме того, Алина ХАКАЛО рассказала ситуацию с ТОО "Медицинский центр".
- С Рафхатом ИСТАЕВЫМ, директором ТОО "Медцентр", мы заключили трехсторонний договор между его ТОО, ассоциацией "Ару" и ТОО "Акела" на сумму 40 млн тенге. Средства пришли двумя траншами: 33 млн и 7 млн тенге. Позже Рафхат ИСТАЕВ уведомил АКАШАЕВУ о возврате средств. Хочу сказать, что еще Айнагуль АКАШАЕВА просила поменять уставные документы ассоциации "Ару" и сделать ее директором и председателем ассоциации. Мы их поменяли. Потом она просила отправлять ей деньги в «БанкЦентркредит», а не в «Темирбанк» как раньше. После в СИЗО я пыталась взять выписки из банка, но у меня не было доступа. Я была уверена, что 33 млн вернулось в ТОО "Медицинский центр". Но там мне сообщили, что вернулось 10 млн тенге. В этом же году Айнагуль АКАШАЕВА приобретает квартиру, но оформляет ее на свою маму. Потом я узнаю, что АКАШАЕВА обналичила 32 млн тенге. Это она мне объяснила тем, что я ей не выслала 20 млн и ей пришлось обналичить средства. С "Медицинским центром" вопрос был урегулирован и ИСТАЕВ согласился продлить срок займа. Потом АКАШАЕВА заговорила о еще одной квартире, но только больше. Это было долевое строительство, эту квартиру она оформляла на свою сестру Мейрамгуль. Айнагуль обратилась ко мне с просьбой о займе 17 млн тенге. Параллельно она обещала продать первую квартиру, также она торопила меня с займом. По ее словам, если она внесет 20%, то получит скидку 10%. Это действительно было прописано в документе долевого строительства. Сумму 17 млн тенге она просила выслать сестре. К тому же в «БанкЦентркредит» меня обслужили как VIP-клиента, то есть мне не пришлось стоять в очереди. В ноябре 2013 года она снова обратилась с просьбой займа на 8 млн тенге, я выслала ей всего 2 млн. На предварительном следствии на вопрос, откуда у них такие деньги, они говорили, что это их средства, либо занятые у кого-то. Хочу отметить, что с заработком ее сестры Мейрамгуль и ее мамы они бы не смогли собрать такую сумму. В апреле 2012 года она обращалась с просьбой займа в "Медицинский центр" 66 млн тенге в "Атамекен", потом она уже просила деньги для "Ару". Хочу сказать, что финансового обеспечения у самой ассоциации никогда не было, - поясняла подсудимая на допросе.
Также Алина ХАКАЛО заявила о том, что Айнагуль АКАШАЕВА подделала один из договоров.
- В момент кризиса Айнагуль принесла мне документ, под давлением и угрозами я его подписала. В этом договоре пояснялись банковские операции между ТОО "Акела" и ассоциацией "Ару". Потом я поняла, что этим договором она хотела объяснить все средства, которые я ей перечисляла. Почему это подделка? Во-первых, они различаются даже внешне. На всех моих документах одинаковый шрифт, размер, поля, так как я брала стандартный бланк. К тому же дата сразу впечатывалась в договор, а на момент подписания договора от Айнагуль даты не было, позже она была вписана от руки. Кроме того, у документа всего одна копия, а у моих документов по три копии. К тому же у меня с собой не было печати. В декабре 2013 года мне поступил звонок от бывшей судьи Калимы УТЕШЕВОЙ с требованием дать ключи от кабинета. За ними приехала УМБЕТОВА, я была в таком состоянии, что не смогла выйти сама, и ключи отдал муж под расписку. Естественно, он ее потребовал, как человек, работающий в иностранной компании и привыкший к порядку. Также мне передали записку с просьбой от УТЕШЕВОЙ насчет денежных сумм. Когда я с мужем в начале января 2014 года вернулась в офис, там все было перевернуто. Были видны следы поиска. Позже менеджер "Шагалы" Анна ЧЕКАЛЕНКО сказала, что ключи от кабинета вернул парень, просто принеся их на ресепшн и ничего не объясняя. По моим подсчетам, общая сумма займа Айнагуль АКАШАЕВОЙ составляет 150 млн тенге, не учитывая суммы, которые я ей высылала, когда она была в командировках, - рассказала Алина ХАКАЛО.
После допроса подсудимой ходатайство заявила представитель АО "Конденсат Холдинг LTD" Светлана БАРАБАШ. В ее заявлении было электронное письмо от Алины ХАКАЛО, где она признается в создании финансовой пирамиды, а также письмо от директора CEED Bulgaria Николая ЯРМОВА. К слову, ходатайство приобщили к материалам дела.
После этого поступили вопросы от прокурора и представителя потерпевших МУРОМЦЕВА. Они просили пояснить ее письмо и деятельность ТОО "Акела". На это Алина ХАКАЛО сказала, что Николай ЯРМОВ открестился от нее по ее просьбе. По ее словам, свою деятельность она начала на собственные средства, а далее участвовала в тендере от UCAID.