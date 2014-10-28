Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kzПо словам, за неделю продажи престижных государственных регистрационных номеров уральцы приобрели 12 номеров. Как и следовало ожидать, из-за номера региона 07 особым спросом в Уральске пользуются номера 007, а также 001. - На сегодняшний день желающие приобрели следующие номерные знаки: 100 ССА, 777 СВА, 001 ССА, 007 ССА, 777 АЕ, 001 АЕ, 007 СВА,700 СВА, 111 ССА, 001 СВА, 007 АЕ и 700 ССА, - рассказал Жанболат ЖАНШИН. К слову, в Уральск были завезены две серии номеров ССА и СВА, а также юридические АЕ, все с 001 по 999. Напомним, продажа престижных государственных регистрационных номерных знаков стартовала в Казахстане 20 октября. Также в налоговый кодекс были внесены поправки, в которых утверждены ставки государственных регистрационных номерных знаков. Так, за выдачу ГРНЗ цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 - нужно будет выложить 253 724 тенге, а за обозначения: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - 422 256 тенге. К слову, после продажи автомашины за владельцем сохраняется престижный госномер.