Об этом сегодня, 28 октября, рассказал заместитель председателя Пензенской торгово-промышленной палаты Владимир ПАРШИН. penza1 - Мы приезжаем в Уральск уже второй раз, - говорит Владимир ПАРШИН. - Когда мы приезжали впервые, то заключили несколько плодотворных соглашений между местными и пензенскими предпринимателями. В состав нашей делегации вошли крупные компании, такие как "Пензенский арматурный завод", завод по изготовлению электродов, крупнейший хлебопекарный комбинат. Надеюсь, что и эта встреча даст хороший результат, и мы не только подпишем соглашения о сотрудничестве, но и обменяемся каким-то опытом. На встрече также присутствовал председатель местной палаты предпринимателей Кенес АБСАТИРОВ, который рассказал, как важно иметь плотные связи с соседними областями как для ЗКО, так и для государства в целом. - С начала следующего года планируются освобождение части бизнеса от земельного налога, от уплаты налога на основные средства, - рассказывает Кенес АБСАТИРОВ. Хотел, чтобы российские коллеги обратили внимание на то, что в Казахстане сейчас максимально возможное делается для развития и стимулирования бизнеса, причем не только малого. В последнее время мы все понимаем, что в стране должны быть свои предприниматели, которые обеспечат государство, а не надеемся только на нефтедоллары. Встреча закончилось переговорами с местными предпринимателями в лице директора ЗКМК и приборостроительного завода "Омега". penza2   Фото Медета МЕДРЕСОВА