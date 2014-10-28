Подозреваемый в массовом убийстве в Павлодаре дал признательные показания, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области. Массовое убийство произошло в ночь с 26 на 27 октября. "Подозреваемый мужчина, 1980 года рождения, дал признательные показания, что совершил убийство своей жены, 1982 года рождения, 4-летнего сына, а также своего брата, 1978 года рождения, сестры, 1979 года рождения, и ее 9-летней дочери. Сегодня при первом допросе в присутствии адвоката он рассказал, что убил семью, чтобы избавить родных от тяжелого материального положения", - сообщила сотрудник пресс-службы ДВД Павлодарской области Алма Мусабекова. Вместе с тем в полиции отметили, что обе семьи были благополучные, все взрослые имели работу, кроме самого подозреваемого, который находился на иждивении у жены. Как сообщил на пресс-конференции начальник ДВД Марат Кожаев, подозреваемый в совершении массового убийства мужчина с 2007 по 2013 год служил в одной из войсковой части Павлодара и был уволен по итогам аттестации, так как скрыл свою судимость. По информации полицейских, убитые пролежали в квартире более суток. Между тем сам подозреваемый нанес себе ножевые ранения только после того, как услышал, что двери квартиры стали вскрывать. Мужчина был найден на диване в одной из комнат с ножом в руке. По данным полиции, жену и сына мужчина задушил, остальных родных зарезал. Как сообщалось, мужчина был доставлен в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки, легкого и плеча. После операции он был переведен из реанимации в обычную палату, где находится в данный момент под охраной сотрудников полиции. Добавим, что медикам он также сообщил, что ножевые ранения он нанес себе сам. По предварительной информации, массовое убийство было совершено в ночь с 26 на 27 октября.