Тело женщины было обнаружено возле железнодорожных рельсов под мостом в районе "Автопарка", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". poezd Сотрудники полиции рассказали, что тело обнаружили прохожие, которые сообщили в скорую помощь, а те в свою очередь вызвали полицейских. Звонок поступил около половины шестого вечера. Как рассказал следователь, пока не ясно, что послужило причиной смерти, это будет устанавливаться. Будут опрошены машинисты, возможно, они что-то видели. - Погибшая женщина пенсионного возраста, скорее всего, проживала неподалеку от места происшествия, - рассказал следователь. Рядом с женщиной была ее сумка, в которой находился кошелек, лекарства, а также сотовый телефон, по которому удалось дозвониться до родственников погибшей. Возле головы женщины образовалась лужа крови. Точную причину смерти предстоит выяснить полиции. poezd2 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА