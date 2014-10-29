Уральская ветинспекция прокомментировала скандал с поставками мяса в РФ
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ветеринарную инспекцию Уральска.
Сегодня, 29 октября, начальник ветеринарной инспекции Уральска Болат АЙТУГАНОВ прокомментировал ситуацию с двумя уральскими предприятиями, которым отозвали разрешение на экспорт мяса из-за скандала с 40 тоннами шпика из Бразилии.
- Насколько мне известно, ТОО "Kazintersauda" не имеет собственных холодильников и поэтому арендовала холодильные мощности у ТОО "Акжайыкплем", поэтому в список попали оба предприятия, - рассказал Болат АЙТУГАНОВ. - ТОО "Kazintersauda" импортировала шпик свиной и мясо свинины всего около 5 тысяч тонн из Бразилии согласно разрешению комитета ветеринарного контроля и надзора. Пункт назначения груза - г.Уральск. Груз пришел с перегрузкой в Литве через внешнюю границу Таможенного союза по Беларуси, и нашими инспекторами направлено по месту назначения в Уральск. Но сейчас выясняется, что какое-то количество этого груза предприятием ТОО "Kazintersauda" переправлено в Российскую Федерацию и там задержано без ветеринарных документов.
По словам главного ветинспектора, они вместе со специалистами Россельхознадзора выезжали на проверку предприятий, а конкретно ТОО "Акжайыкплем", поскольку у ТОО "Kazintersauda" собственных холодильников нет. На территорию "Акжайыкплем" их пустили, но не пустили именно в сами холодильники, сославшись на ремонт. Но сами холодильники показали, в которых хранится продукция ТОО "Kazintersauda".
- Информация, куда пытались вывезти свиной шпик и мясо свинины, является коммерческим интересом предприятия, - говорит ветинспектор. - Россельхознадзор запретил ввоз продукции для этих двух фирм. Кроме того, комитет ветеринарного контроля и надзора отозвал у них разрешения на ввоз мяса на территорию Казахстана извне. На какой период времени - пока неизвестно.
Напомним, 27 октября Россельхознадзор запретил поставки мяса с двух предприятий Казахстана - ТОО «Акжайыкплем» и ТОО «Kazintersauda». Российская ветеринарная служба запретила поставки с этих предприятий, поскольку уральские предприятия «не допустили специалистов Россельхознадзора на свои объекты», которые приехали в Уральск 21 октября для расследования канала контрабанды через территорию республики.
Казахстан в рамках Таможенного союза вправе завозить сырье для своих собственных нужд, а поставлять другим членам союза может только переработанную продукцию. Однако инспекторы Россельхознадзора в октябре 2014 года выявили канал поставок в Россию свинины по казахстанским транзитным документам. Грузы следовали из Европы, но были промаркированы как бразильская продукция. Фуры с продукцией пересекали российскую границу, при этом до Казахстана не доходили, пояснил глава службы. Россельхознадзор намерен сосредоточиться на поиске конечного пункта назначения для незаконно поставленного сырья, заключил Данкверт.
Кроме того, в конце сентября в Самаре были задержаны две фуры с 40 тоннами подозрительного шпика. Груз не имел документов и направлялся на машине с белорусскими номерами из Бразилии через Казахстан и Россию в Прибалтику.
Таможенники подозревают, что на самом деле речь идет о партии санкционной свинины, которую пытались ввезти в РФ по «серой схеме». До выяснения обстоятельств мясо было задержано на хладокомбинате.
