Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на городской отдел финансов.

По словам начальника городского отдела финансов Еркебулана ИХСАНОВА, в этом году 31 марта вышло постановление правительства о проведении второй волны приватизации.

- В перечень предприятий и организаций, которые подлежат приватизации вошел и городской парк культуры и отдыха, - рассказал Еркебулан ИХСАНОВ. - 16 октября прошло заседании комиссии по вопросам оптимизации субъектов квази государственного сектора и объектов государственной недвижимости, где основании местных государственных органов Министерство культуры и спорта РК вышло с предложением исключить из этого перечня 25 объектов по республике. Протоколом заседания было принято решение об исключении этих объектов из перечня, в том числе и парка культуры и отдыха. Теперь в постановление правительства от 31 марта будут внесены изменения и дополнения.

К слову, все остальные объекты государственной собственности, такие как ТОО "Оралтаза сервис", "МГК ДЭП", ТОО "Жайык жарыгы" и другие будут приватизированы в 2016 году.

Напомним, информация о том, что в конце 2016 года парк культуры и отдыха планируется передать в частные руки, появилась летом. Это вызвало общественный резонанс - 15 августа члены филиала коммунистической партии вышли на площадь Абая и провели опрос, хотят ли уральцы передачи городского парка культуры и отдыха в частные руки.