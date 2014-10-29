ЧП произошло около двух часов дня на улице Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dremasov4 Автомобиль "Ниссан" двигался по улице Чагано-Набережной в сторону "Жазиры". За рулем находилась девушка. Как автомобиль вылетел с дороги и врезался в забор - непонятно. Водителя с места происшествия забрала машина скорой помощи. Родственник девушки, прибывший на место происшествия, пояснил, что ее кто-то подрезал, и она вылетела на встречную полосу движения и въехала в забор. К слову, хозяева дома увидели, что в их забор въехала машина, только через полчаса. На улицу вышел молодой человек, который сказал, что это забор дома "уважаемого человека" Владимира ДРЕМАСОВА, некогда занимавшего должность заместителя акима Уральска. Родственник водителя пообещал, что они обязательно восстановят поврежденный забор. dremasov1 dremasov2 dremasov3 Фото Медета МЕДРЕСОВА  