Такую просьбу высказал главный тренер сборной Казахстана по волейболу сидя (среди инвалидов) Бауыржан ТАХАУОВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». sport Основной костяк сборной составляют спортсмены с ограниченными возможностями из Атырауской области. За их плечами немало высоких достижений – они являются призерами многих международных соревнований. Но последнее их выступление на Азиатских параолимпийских играх разочаровало. - Не могу сказать, что произошло с нашими ребятами. Слов нет, я даже не ожидал, что мы так выступим. Причин можно назвать несколько, в том числе и то, что нам нужны высокие ребята. У игры сидя - своя особенность, и рост здесь играет большую роль, - рассказал Бауыржан ТАХАУОВ. Напомним, что на прошедших в корейском Инчходе Азиатских параолимпийских играх команда Казахстана по волейболу сидя не смогла завоевать медалей. Примечательно, что они выиграли у сильнейшей команды Японии, а также Монголии. Но проиграли менее грозным китайцам в полуфинале и корейцам в матче за третье место. - Я уже обращался к представителям других областей, если есть перспективные ребята ростом 1 м 90 см, то готовы их принять, - сообщил новость главный тренер. Стоит отметить, что в команде есть самый высокий спортсмен – Александр ДЕМЕОВ. Его рост – 2 м 18 см. Но одному ему сложно бороться, тем более, как отметил главный тренер команды, после недавно перенесенной операции он еще не вошел в форму.