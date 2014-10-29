Об этом сегодня, 29 октября, рассказал председатель консорциума туристической организации ЗКО Виктор ФОМИН. tourism2 - Главной проблемой у нас является то, что мы не то что не можем, а мы не знаем как правильно преподнести то, что у нас в области есть по части туристических маршрутов, - заявил он. Помимо этой проблемы президент ассоциации туризма "Ак Жайык" ЗКО Нина ПУСТОБАЕВА озвучила еще ряд проблем, по которым туризм не развивается в нашей области. - На мой взгляд, самое главное - это отсутствие профессиональных кадров, которые могли бы осуществлять экскурсии как на русском языке, так и на казахском. Те, кого готовят в наших местных вузах, откровенно говоря, никуда не годятся, - говорит Нина ПУСТОБАЕВА. - Помимо этого, хочется особое внимание уделить рекламе. В нашей области есть такие зоны отдыха как кемпинг "Мечта" и турбаза "Романтика", о которых мало кто знает у нас. Хотя цены в "Мечте" очень приемлемы. Вот хочется спросить, кто последний раз и где видел рекламу каких-то зон отдыха именно наших, а не зарубежных. Также Виктор ФОМИН рассказал, что касается финансирования туризма ЗКО, в прошлом году из выделенных 13 млн тенге не было освоено 9 млн тенге, так как их "кидают" из стороны в сторону, то они входят в управление спорта, то в управление предпринимательства. На встрече выступили представители фонда "Даму", которые предложили призвать предпринимателей ЗКО участвовать в программе по финансированию именно туристического бизнеса, на который выдаются кредиты до 300 млн тенге. tourism1