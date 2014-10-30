В Актюбинской области педофил четыре года насиловал племянника. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, сообщает 24 KZ. image Подозреваемый свою вину отрицает, однако судебно-медицинская экспертиза доказала его причастность к преступлению. Как рассказали в пресс-службе областного суда, в полицию обратилась мать потерпевшего, которая случайно обо всем узнала. "Органом уголовного преследования Калиеву А.К. предъявлено обвинение в том, что он с октября 2010 года по июль месяц 2014 года в городе Шалкар Актюбинской области, заведомо зная, что потерпевший является несовершеннолетним лицом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последнего, пользуясь его беспомощностью", - рассказала пресс-секретарь областного суда Гульзия Максаткызы. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Первое слушание назначено на 30 октября. Если вина будет доказана, педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.