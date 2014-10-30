Директору Пограничной службы КНБ Казахстана Нурлану Джуламанову санкционирован арест до 27 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК. Фото Ярослава Радловского Фото Ярослава Радловского "Накануне вечером военным судом Акмолинского гарнизона были рассмотрены материалы по санкционированию меры пресечения в отношении Джуламанова. Судом была определена мера пресечения в виде ареста до 27 декабря"- сообщила пресс-секретарь Военного суда Макпал Магзумова. Напомним, директор Погранслужбы Казахстана Нурлан Джуламанов был задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями 27 октября 2014 года. По делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Надзор по делу осуществляется Главной военной прокуратурой РК. Нурлан Джуламанов занимает данный пост с января 2013 года. В разные годы он был начальником управления войск Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РК, начальником Высшего пограничного командного училища ВС РК, заместителем начальника Генерального штаба - начальником управления боевой подготовки Генерального штаба ВС РК, главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК, заместителем председателя Комитета начальников штабов Министерства обороны. Также работал заместителем министра обороны.